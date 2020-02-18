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Трое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Возгорание произошло в населенном пункте Октябрьский

УФА, 18 февраля. /ТАСС/. Пожар в частном доме в Уфимском районе Республики Башкортостан стал причиной гибели троих мужчин. Об этом сообщается во вторник на сайте республиканского ГУ МЧС.

"Сегодня ночью пожарные МЧС России ликвидировали пожар по улице Салавата Юлаева в населенном пункте Октябрьский Уфимского района. <...> В ходе тушения на месте пожара обнаружены трое погибших мужчин", - говорится в пресс-релизе.

Сообщение о возгорании поступило в 02:47 (00:47 мск). На момент прибытия пожарных жилой бревенчатый дом размером 7х8 метров горел открытым пламенем. В 03:20 (01:20 мск) открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара было задействовано семь единиц техники и 20 спасателей.

Теги
РоссияБашкортостан
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