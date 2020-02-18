СМИ: пять человек погибли в результате взрыва автомобиля на шоссе в Колумбии

БОГОТА, 18 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек стали жертвами подрыва автомобиля, который произошел на шоссе на западе Колумбии. Об этом в понедельник сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в понедельник вечером на Панамериканском шоссе, недалеко от муниципалитета Росас (западный департамент Каука). По предварительным данным, неизвестные активировали бомбу, заложенную в машину, чтобы атаковать военные подразделения. В результате взрыва пять человек погибли, еще трое получили ранения. Они были доставлены в ближайшие больницы.

В настоящее время шоссе перекрыто. Власти начали расследование. Отмечается, что в указанном департаменте активно действуют повстанческие группировки.