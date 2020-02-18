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Четырех москвичей задержали по подозрению в серии краж техники на 6 млн рублей

Злоумышленники похитили технику из грузовых контейнеров поездов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Четверо мужчин задержаны по подозрению в серии краж компьютерной и бытовой техники из грузовых контейнеров железнодорожных составов в Московской и Смоленской областях. Как сообщила во вторник официальный представитель МВД Ирина Волк, ущерб от их противоправной деятельности превысил 6 млн рублей.

По словам Волк, после прибытия на станцию Смоленск поезда, следующего транзитом через территорию РФ, выяснилось, что на одном из контейнеров отсутствует запирающее устройство. В ходе дальнейшей комиссионной проверки установлено, что неизвестные незаконно проникли в контейнер и похитили из него 94 ноутбука. Сумма ущерба составила более 2 млн рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении кражи задержаны четверо жителей Западного округа столицы. Следователем линейного отдела МВД России на станции Смоленск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ ("Кража")", - сказала представитель МВД.

Злоумышленники, как выяснилось, заранее выбрали место, где поезд идет с минимальной скоростью, запрыгнули на платформу, вскрыли контейнер и сбросили на железнодорожное полотно коробки.

Волк добавила, что в ходе обысков по месту проживания подозреваемых, а также в оборудованных ими тайниках обнаружена часть похищенных ноутбуков. Кроме того, изъяты бытовые приборы, мобильные телефоны и другая техника, которые, судя по всему, были похищены аналогичным образом на территории Смоленской и Московской областей с 2017 года.

"Предположительно, фигуранты могут быть причастны к шести противоправным деяниям, ущерб от которых, по предварительной оценке, превышает шесть миллионов рублей", - сказала она.

В настоящее время трое задержанных арестованы, их предполагаемый сообщник находится под подпиской о невыезде.

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РоссияСмоленская область
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