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Адвокат подтвердил задержание гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" в Екатеринбурге

Алексей Зорин также подтвердил, что Артемия Кызласова подозревают в получении взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Директор особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов Алексей Зорин во вторник.

17 февраля источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Кызласов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

"Нашли [Кызласова], его пять часов, с 23:00 до 04:00 (с 21:00 до 01:00 мск), держали в микроавтобусе <...>. В конце концов завели, допустили, составили протокол задержания и отправили в ИВС", - сказал собеседник агентства. Зорин также подтвердил, что Кызласова подозревают в получении взятки и отметил, что защита на данный момент считает, что "это провокация".

"Титановая долина" - одна из десяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России, является единственной на Урале и в Сибири. Первая площадка ОЭЗ - "Салда" - получила свой статус на территории Верхней Салды в декабре 2010 года. Она рассчитана на крупные производственные проекты, ориентированные на механообработку, деревообработку, металлургию и тяжелое машиностроение. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус", она рассчитана на высокотехнологичное производство, ориентированное на изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроение, сборку, здесь развивается авиастроительный кластер.

Теги
РоссияСвердловская область
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