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Экс-замминистра Свердловской области задержали по делу о взятке главы "Титановой долины"

Михаил Шилиманов проходит посредником в деле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов задержан в Екатеринбурге, он проходит посредником в деле о получении взятки гендиректором особой экономической зоны "Титановая долина" Артемием Кызласовым. Об этом во вторник сообщил ТАСС адвокат Кызласова Алексей Зорин.

17 февраля источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Кызласов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Во вторник эту информацию подтвердили представители защиты Кызласова.

"В качестве посредника задержан Шилиманов", - сказал Зорин.

Пост первого заместителя министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов занимал в 2011 году, позднее он руководил ОАО "Областная управляющая жилищная компания" и выступал партнером певца Александра Новикова в проекте строительства коттеджного поселка "Бухта Квинс". В декабре 2016 года Шилиманов, как и Новиков, был задержан, его обвинили в хищении более 41 млн рублей при строительстве ЖК "Бухта-Квинс". В январе 2017 года суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.

В апреле 2019 года Арбитражный суд Свердловской области признал Михаила Шилиманова банкротом.

Теги
РоссияСвердловская область
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