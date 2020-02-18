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В баре в центре Москвы пьяный мужчина угрожал персоналу оружием

После инцидента его доставили в полицию

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Полиция Москвы проводит проверку по факту угроз персоналу бара в центре столицы со стороны пьяного мужчины. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, 17 февраля в ОМВД России по Красносельскому району поступило сообщение о хулиганстве с оружием в баре, расположенном на улице Сретенка, 32, где выпивший посетитель начал угрожать пистолетом персоналу заведения. "С указанного адреса полицейские доставили мужчину 1992 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. В ходе досмотра у него обнаружен и изъят травматический пистолет. По данному факту проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

В полиции отметили, что мужчина имеет разрешение на хранение и ношение оружия.

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