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Стрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда

В Таиланде собрали более $2,6 млн пострадавшим и родственникам погибших при стрельбе в ТЦ

По словам губернатора провинции Накхонратчасима, $934,9 тыс. из этой суммы уже выплатили некоторым из пострадавших

БАНГКОК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Таиланда собрали 82,86 млн батов ($2,65 млн) пожертвований для пострадавших и родственников погибших в результате стрельбы в торговом центре города Накхонратчасима. Об этом сообщила во вторник газета Bangkok Post.

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По словам губернатора провинции Накхонратчасима Вичиана Чантхаранотхая, премьер-министр королевства Прают Чан-Оча 19 февраля будет председательствовать на мероприятии по передаче дополнительных компенсационных выплат пострадавшим во время стрельбы в ТЦ. Чиновник отметил, что провинциальный центр помощи прекратил принимать общественные пожертвования 16 февраля днем, их сумма составила 82 869 229 20 батов. Отмечается, что 29,2 млн батов ($934,9 тыс.) из этой суммы уже были выплачены некоторым из пострадавших, после чего на банковском счете остались 53,66 млн батов ($1,71 млн).

В результате была согласована дополнительная выплата - семьи 27 погибших во время инцидента получат еще по 1 млн батов ($32 тыс.) компенсации в дополнение к ранее выплаченной, в итоге общая сумма для них составит 2 млн батов ($64 тыс.). Что касается других платежей, то четыре человека, получивших инвалидность в результате стрельбы, получат по 2 млн батов, 17 серьезно пострадавших - по 200 тыс. батов ($6,4 тыс.), еще 12 человек с ранениями средней тяжести - по 100 тыс. батов ($3,2 тыс.) и остальные, получившие легкие ранения, - по 20 тыс. батов ($640).

Всего 18 февраля будет распределено 31,88 млн батов ($1,02 млн). После того, как 6 млн батов ($192,1 тыс.) будут перечислены в резерв, останется еще 15,78 млн батов ($505,5 тыс.), распределение которых состоится в ближайшее время.

Теги
ТаиландСтрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда
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