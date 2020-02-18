Пожар в крупнейшем торговом центре Баку потушили

БАКУ, 18 февраля. /ТАСС/. Пожар в крупнейшем торговом центре азербайджанской столицы "Садарак" потушен. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МЧС республики.

"Пожар в торговом центре потушен силами Государственной службы противопожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС", - говорится в сообщении.

По данным Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями страны, при пожаре пострадали 10 человек. "Восьмерым из них была оказана помощь на месте, один человек с травмой головы госпитализирован", - сообщили ТАСС в ведомстве.

Пожар в ТЦ "Садарак" в пригороде Баку начался во вторник рано утром. Площадь торгового центра составляет около 100 га. Он включает большое количество объектов розничной и оптовой торговли, рынок сельскохозяйственной продукции.