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В Москве задержан мужчина, разбивший при падении украденную бутылку элитного коньяка

При попытке скрыться он поскользнулся и упал на тротуар

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Мужчина украл бутылку коньяка "Луи Руаце Элож Гранд Шампань" стоимостью почти 66 тыс. рублей из магазина в центре Москвы, но, убегая оттуда, упал и был задержан. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение о грабеже в магазине-баре на 1-й Тверской-Ямской, 7. К прибывшим полицейским обратился замуправляющего, который рассказал, что двое неизвестных, не оплатив бутылку коньяка марки "Луи Руаце Элож Гранд Шампань" объемом 0,7 литра, вышли из магазина и разбежались в разные стороны.

"При попытке скрыться, неизвестный, у которого находилась за пазухой бутылка, поскользнулся и упал на тротуар. Бутылка разбилась, тем самым он при падении нанес себе телесные повреждения. В момент прибытия сотрудников полиции правонарушитель находился в карете скорой помощи с наложенной на животе повязкой", - добавили в пресс-службе.

Мужчина свою причастность к данному происшествию отрицает. Магазину нанесен ущерб в сумме 65 985 рублей, полиция возбудила уголовное дело о грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ).

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