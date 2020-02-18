Еще четыре фигуранта дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" предстанут перед судом

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ направила в суд еще одно уголовное дело по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня" - в отношении главы инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комковой и ее трех соучастников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, начальника отдела указанной инспекции Светланы Шенгерей и директора ООО "ИСК "Ресурс" Никиты Чередниченко", - сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее в Заводском районном суде началось рассмотрение дела в отношении экс-начальника областного ГУ МЧС Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева.