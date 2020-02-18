В Пекине на пункте эпидемиологического контроля автомобиль сбил двух представителей власти

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Злоумышленник на автомобиле сбил представителей власти на временном пункте санитарно-эпидемиологического контроля в китайской столице. Как сообщило во вторник издание "Бэйцзин жибао", два человека пострадали.

По его данным, инцидент произошел 17 февраля утром в районе Чанпин. "Человек по фамилии Чжи намеревался проехать в жилой комплекс, чтобы навестить родителей. Он был недоволен процедурой проверки и регистрации на входе, после чего на автомобиле сбил временный пункт санитарно-эпидемиологического контроля, что привело к травмам двух сотрудников", - указывает газета.

Водитель задержан "за преступление против общественного порядка". О состоянии пострадавших не сообщается.

В настоящее время в Пекине и других городах Китая действуют усиленные меры по борьбе со вспышкой заболевания, вызванной коронавирусом нового типа. На входах в магазины, банки, парки, жилые комплексы и общественные места у посетителей измеряют температуру тела - жар является одним из наиболее распространенных симптомов заражения. В отдельных регионах КНР судебные власти повысили меры наказания за нарушение противоэпидемиологических и карантинных мер. За отдельные особо тяжкие преступления может применяться смертная казнь.