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В Ижевске экс-председателю спецколлегии адвокатов назначили условный срок за мошенничество

Он также должен будет выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей

ИЖЕВСК, 18 февраля. /ТАСС/. Устиновский районный суд Ижевска приговорил бывшего председателя некоммерческой организации "Специализированная коллегия адвокатов Удмуртской Республики по мониторингу сферы ЖКХ" к четырем годам лишения свободы условно и штрафу за крупное мошенничество, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе УФСБ России по Удмуртии.

"Вступил в законную силу приговор Устиновского районного суда Ижевска по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в отношении бывшего председателя НО "Специализированная коллегия адвокатов Удмуртской Республики по мониторингу сферы ЖКХ". С учетом признания вины, судом ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 600 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ранее в результате мероприятий, проведенных УФСБ России по региону совместно со следователями, было установлено, что экс-председатель предлагал руководителю одной из коммерческих структур Ижевска, находящемуся под следствием, услуги посредника при передаче 10 млн рублей в качестве взятки за принятие правоохранительными и судебными органами решения о прекращении уголовного преследования. При этом никаких действий, по информации пресс-службы, экс-председатель спецколлегии предпринимать не собирался. На одной из встреч он получил от предпринимателя первую часть денег в размере 1,1 млн рублей.

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РоссияУдмуртия
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