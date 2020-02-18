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В Петербурге "заминированы" два суда и более 30 детсадов

В городе эвакуируют Петродворцовый и Сестрорецкий районные суды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Анонимные электронные письма с угрозами "минирования" поступили во вторник утром в два районных суда Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города. Злоумышленник также сообщает о том, что в городе заминированы более 30 детских садов.

"Петродворцовый и Сестрорецкий районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также предоставили скриншот письма, в котором перечисляется более 30 детских садов, где также якобы заложены взрывные устройства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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РоссияСанкт-Петербург
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