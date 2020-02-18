В Зеленограде задержаны подростки, разбивавшие по ночам стекла автомобилей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Полиция в Зеленограде задержала четырех подростков, из хулиганских побуждений разбивавших стекла автомобилей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Поступили заявления от четырех жителей 11-го микрорайона Зеленограда о том, что в ночное время были повреждены принадлежащие им иномарки. У всех машин выявлены идентичные повреждения - разбиты лобовые и задние стекла, боковые зеркала и бамперы", - рассказали в пресс-службе.

В ходе патрулирования правоохранители задержали двух подозреваемых - 18-летнего ранее судимого местного жителя и его 16-летнего знакомого. Задержанные пояснили, что повредили автомашины из хулиганских побуждений. Позже были установлены еще двое 13-летних подростков, которых 18-летний молодой человек привлек к совершению преступления, убедив их в том, что хозяева автомобилей неуважительно обращались с ним ранее.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", отпустив подозреваемых под подписку о невыезде. В отношении ранее судимого возбуждено уголовное дело по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления".