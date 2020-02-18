В Чите выявили незаконный перевод $1,2 млн в Китай

ТАСС, 18 февраля. Сотрудники таможни в Забайкальском крае выявили незаконный перевод в Китай более $1,2 млн, который совершил житель региона по фиктивным документам с иностранной компанией. Возбуждены два уголовных дела, сообщили во вторник на сайте Дальневосточного таможенного управления.

"Незаконный перевод в Китай более $1,2 млн выявили читинские таможенники. Россиянин использовал подложный контракт с китайской компанией на приобретение промышленного оборудования", - говорится в сообщении.

Как установили специалисты, житель Забайкалья в 2017 году под предлогом покупки фирмы получил от юридической компании учредительные документы, печать фирмы и электронный ключ доступа к системе банковского обслуживания банка, которые впоследствии использовал при заключении договора. Товар, указанный в контракте с китайской компанией, в Россию не поступил, что является нарушением валютного законодательства.

"За нарушение валютного законодательства читинская таможня в отношении гражданина России и ряда неустановленных лиц возбудила два уголовных дела <…>. Проводится расследование", - уточнили в управлении.

Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 193.1 и по части 2 статьи 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной преступной группой"). Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.