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Источник: в доме гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" прошли обыски

Артемия Кызласова подозревают в получении взятки в 2,5 млн рублей, в понедельник стало известно о его задержании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Обыски прошли в особой экономической зоне "Титановая долина" (Свердловская область) и дома у ее руководителя Артемия Кызласова, который подозревается в получении взятки в 2,5 млн рублей. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в силовых структурах.

17 февраля источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Кызласов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Во вторник эту информацию подтвердили представители защиты Кызласова.

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"Кызласов задержан во время передачи взятки в 2,5 млн рублей, которую он вымогал от субподрядчика. Прошли обыски в "Титановой долине", а также дома у Кызласова. Возбуждено уголовное дело", - сообщил источник.

По его данным, силовые ведомства вели системную проверку деятельности ОЭЗ "Титановая долина". "На данный момент рассматриваются еще несколько эпизодов коррупции и мошенничества гендиректора ОЭЗ", - отметил источник.

"Титановая долина" - одна из десяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России, является единственной на Урале и в Сибири. Первая площадка ОЭЗ - "Салда" - получила свой статус на территории Верхней Салды в декабре 2010 года. Она рассчитана на крупные производственные проекты, ориентированные на механообработку, деревообработку, металлургию и тяжелое машиностроение. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус", она рассчитана на высокотехнологичное производство, ориентированное на изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроение, сборку, здесь развивается авиастроительный кластер.

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РоссияСвердловская область
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