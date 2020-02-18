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Жительница Ставрополья выбросила в окно свою новорожденную дочь

Врачам удалось спасти ребенка, он находится в больнице

ПЯТИГОРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, пытавшейся убить своего новорожденного ребенка на Ставрополье, выбросив его в окно, сообщили журналистам во вторник в следственном управлении СК РФ по краю.

"Буденновский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по краю возбудил уголовное дело в отношении 18-летней женщины. Она подозревается по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 15 февраля женщина родила у себя в квартире на первом этаже дома в Буденновске девочку, завернула ее в полотенце и выбросила в окно. Младенца обнаружила соседка, которая тут же вызвала скорую помощь. "Благодаря бдительности неравнодушной женщины и профессиональным действиям врачей смерть новорожденной удалось предотвратить. Ребенок будет находиться в медицинском учреждении до определения его судьбы органами опеки и попечительства", - отмечается в пресс-релизе.

Теги
РоссияСтавропольский край
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