В Саратове без отопления остались 11 тыс. человек

САРАТОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Аварийное отключение теплоснабжения домов порядка 11 тыс. жителей произошло во вторник в Саратове, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"В Ленинском районе - отключение отопления, в связи с этим без тепла остались жилые дома, в которых проживают порядка 11 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Как уточняет пресс-служба Саратовского филиала "ЭнергосбыТ Плюс", причиной отключения стали аварийно-ремонтные работы по устранению дефекта сварного шва на теплотрассе в Ленинском районе Саратова.