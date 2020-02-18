Житель Самарской области убил утюгом свою 4-месячную дочь

САМАРА, 18 февраля. /ТАСС/. Житель города Октябрьска в Самарской области задержан по подозрению в убийстве своей четырехмесячной дочери. Об этом сообщили во вторник журналистам в Следственном комитете РФ.

"Допрошенный в качестве подозреваемого 34-летний отец девочки пояснил, что в ночь на 8 февраля 2020 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, укачивал ребенка, ребенок плакал и не успокаивался. Тогда подозреваемый ударил девочку по голове утюгом", - говорится в сообщении.

Тело девочки, которое находилось в пакете, нашли 15 февраля на одной из улиц города. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. По данным следователей, в момент инцидента мать девочки находилась на кухне и готовила дочери еду. Утром 8 февраля мать обнаружила, что ребенок умер, а отец положил его тело в пакет и вынес на улицу. В больницу родители девочки не обращались.

Как выяснилось, отец злоупотреблял алкоголем, мать погибшей девочки имеет троих детей, в отношении которых она лишена родительских прав.