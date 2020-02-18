{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Новосибирском умерла 13-летняя школьница

По предварительной информации, причиной смерти могло стать отравление

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Следователи в Новосибирской области проводят проверку по факту смерти 13-летней школьницы из города Бердск в Новосибирской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Ранее в местных СМИ сообщали, что семиклассница умерла в медучреждении, куда ее доставили на скорой. Девочке стало плохо утром 17 февраля, после встречи со сверстниками. По информации нескольких СМИ, причиной смерти могло стать отравление.

"По факту смерти 13-летней девочки в городе Бердске проводится уголовно-процессуальная проверка. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Как пояснили ТАСС в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области, омбудсмен начала сбор информации о произошдешем.

Как сообщила порталу НГС директор лицея, где училась девочка, в учреждении готовы оказать любую помощь матери и отцу умершей ученицы, с одноклассниками погибшей девочки работают психологи.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Житель Самарской области убил утюгом свою 4-месячную дочь
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС