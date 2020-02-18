Под Новосибирском умерла 13-летняя школьница

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Следователи в Новосибирской области проводят проверку по факту смерти 13-летней школьницы из города Бердск в Новосибирской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Ранее в местных СМИ сообщали, что семиклассница умерла в медучреждении, куда ее доставили на скорой. Девочке стало плохо утром 17 февраля, после встречи со сверстниками. По информации нескольких СМИ, причиной смерти могло стать отравление.

"По факту смерти 13-летней девочки в городе Бердске проводится уголовно-процессуальная проверка. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Как пояснили ТАСС в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области, омбудсмен начала сбор информации о произошдешем.

Как сообщила порталу НГС директор лицея, где училась девочка, в учреждении готовы оказать любую помощь матери и отцу умершей ученицы, с одноклассниками погибшей девочки работают психологи.