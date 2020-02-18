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В одном из отделов МВД в Рязанской области нашли тело полицейского

Источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина покончил с собой в служебном кабинете

РЯЗАНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. МВД по Рязанской области и региональное следственное управление СК РФ выясняют обстоятельства гибели 44-летнего сотрудника полиции, тело которого нашли в здании межмуниципального отдела ОМВД "Скопинский". Об этом ТАСС во вторник сообщили в региональных управлениях ведомств.

Руководитель пресс-службы главка МВД Александр Поташов уточнил, что тело полицейского нашли вечером 17 февраля. Старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Анжелика Евдокимова сообщила о том, что начата проверка, выясняются обстоятельства инцидента.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, сотрудник совершил суицид в служебном кабинете.

Теги
РоссияРязанская область
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