Защита обвиняемого в хищениях бизнесмена Израйлита заявила отвод судье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Адвокаты обвиняемого в хищениях и легализации денежных средств совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита на заседании во вторник заявили отвод судье Смольнинского районного суда Петербурга Анжелике Морозовой, в производстве которой находится дело, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Заявляем отвод судье Морозовой Анжелике Николаевне. Допускается волокита и ряд иных нарушений в части продления сроков заключения под стражей Израйлита. Особенно возмутительно то, что срок его заключения под стражей превышает 38 месяцев. Судья должен быть беспристрастным и равным в отношении ко всем, но мы видим систематические нарушения, имеется прямая или косвенная заинтересованность в исходе дела", - сказала адвокат бизнесмена Виктория Бурковская.