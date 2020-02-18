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Защита обвиняемого в хищениях бизнесмена Израйлита заявила отвод судье

Как отметила адвокат Виктория Бурковская, "допускается волокита и ряд иных нарушений в части продления сроков заключения под стражей" бизнесмена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Адвокаты обвиняемого в хищениях и легализации денежных средств совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита на заседании во вторник заявили отвод судье Смольнинского районного суда Петербурга Анжелике Морозовой, в производстве которой находится дело, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Заявляем отвод судье Морозовой Анжелике Николаевне. Допускается волокита и ряд иных нарушений в части продления сроков заключения под стражей Израйлита. Особенно возмутительно то, что срок его заключения под стражей превышает 38 месяцев. Судья должен быть беспристрастным и равным в отношении ко всем, но мы видим систематические нарушения, имеется прямая или косвенная заинтересованность в исходе дела", - сказала адвокат бизнесмена Виктория Бурковская.

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