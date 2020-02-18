Арестованного за пранк о коронавирусе проверят на причастность к аналогичным видео в ТЦ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Следствие проведет проверку причастности гражданина Таджикистана Кароматулло Джаборова, арестованного за розыгрыш про коронавирус на станции Московского метрополитена, к аналогичным случаям в торговых центрах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следствие проверит информацию в отношении Кароматулло Джаборова о его причастности к совершению аналогичных деяний в столичных торговых центрах", - сказал собеседник агентства. Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Ранее Черемушкинский суд Москвы отправил арестовал Джаборова. Он был задержан 8 февраля, дознание избрало ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Но в тот же день выяснилось, что он не проживет по тому адресу, который указал в протоколе допроса, и дознаватель, ведущий дело, ходатайствовал о его аресте. Накануне следствие ужесточило ему обвинение с хулиганства на хулиганство по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ), теперь Джаборову грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, столичными полицейскими в ходе мониторинга СМИ и интернета был выявлен факт нарушения общественного порядка в Московском метрополитене, где 2 февраля в вагоне поезда, следовавшего между станциями "Полежаевская" и "Улица 1905 года", молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом его сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем ролик о произошедшем был размещен на одном из видеохостингов.

В суде он не признал вину в хулиганстве, заявив, что хотел привлечь внимание властей к проблеме опасного вируса.