Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Бангкоке

ТАСС, 18 февраля. При стрельбе в одном из торговых центров в Бангкоке погиб один человек, еще один получил ранения. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на полицию.

"Произошла стрельба в торговом центре Century Plaza на бытовой почве. Один человек погиб, еще один получил ранения", - заявил полковник полиции Криссана Паттаначароен.

Как отмечает газета Khao Sod, жертвой стрельбы стала женщина - сотрудница салона красоты. Личность нападавшего пока не раскрывается.

8 февраля 32-летний военнослужащий армии Таиланда Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере в городе Накхонратчасима, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, военный вновь открыл огонь, убив 29 и ранив 58 человек. Утром 9 февраля силовики ликвидировали преступника на территории торгового комплекса.