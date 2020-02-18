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Три человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Все погибшие - мужчины

УФА, 18 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело за причинение смерти по неосторожности возбуждено из-за гибели троих человек при пожаре в Уфимском районе Республики Башкортостан, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Следствие установило, что пожар произошел ночью в частном жилом доме на улице Салавата Юлаева в селе Октябрьском.

В ходе тушения пожара обнаружены тела троих мужчин. На место происшествия выехали следователи, сотрудники полиции и дознаватель, также работает испытательная пожарная лаборатория МЧС России.

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РоссияБашкортостан
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