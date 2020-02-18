Решение об экстрадиции Бориса Мазо в Россию примет министр юстиции Австрии

ВЕНА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции Австрии должен принять окончательное решение в деле об экстрадиции в Россию экс-чиновника Минкультуры Бориса Мазо после того, как Высший земельный суд Вены отказал в удовлетворении апелляции его защиты на решение об экстрадиции в 2019 году. Об этом сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в австрийском суде.

"Высший земельный суд Вены не удовлетворил апелляцию Бориса М. на решение Земельного суда по уголовным делам Вены о допустимости экстрадиции. Экстрадиция не запрещена. Решение об экстрадиции должен теперь принять федеральный министр юстиции [Австрии]", - отметил председатель судебной коллегии Райнхард Хингер.