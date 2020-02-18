Защите бизнесмена Израйлита отказали в удовлетворении отвода судьи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал адвокатам обвиняемого в хищениях и легализации денежных средств совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита в удовлетворении отвода судьи Анжелики Морозовой, в производстве которой находится уголовное дело, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд отказывает в удовлетворении заявления об отводе. По сути, доводы защиты в заявлении сводятся к оспариванию во внепроцессуальном порядке решений судьи", - сказала судья Морозова, мотивируя свой отказ.