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Напавшему на людей в храме в Москве предъявили обвинение в хулиганстве и нанесении побоев

Обвиняемый не возражал против заключения его под стражу
Ефим Ефимов Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Ефим Ефимов
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение в хулиганстве и нанесении побоев 26-летнему Ефиму Ефимову, который задержан за нападение на людей в храме Николая Чудотворца на Бакунинской улице. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Таганского районного суда Москвы, куда поступило ходатайство об аресте обвиняемого.

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"Ефимову предъявлено по статье 213 ("Хулиганство") и статье 116 ("Побои") УК РФ", - сказали в пресс-службе.

Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, обвиняемый не возражал против заключения его под стражу по ходатайству следствия.

В воскресенье утром Ефимов зашел в храм Николая Чудотворца на Бакунинской улице и ранил ножом двух помощников настоятеля. По предварительным данным, напавший находился в неадекватном состоянии, в кармане у него нашли сверток с неизвестным веществом. В Москву Ефимов приехал из Липецкой области.

В новость были внесены изменения (14:22 время мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Россия
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