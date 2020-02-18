Экс-директора центра реабилитации детей в Ростове-на-Дону подозревают в халатности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Бывший директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Ростове-на-дону подозревается в халатности, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили во вторник на сайте Следственного комитета РФ.

В январе на интернет-портале "Царьград" появилась публикация, в которой говорилось о злоупотреблениях в ростовском центре реабилитации для детей, а также плохих условиях содержания воспитанников и случаях издевательства старших детей над младшими. В прокуратуре региона ТАСС сообщили, что ведомство начало проверку по жалобе сотрудников.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении. Санкция этой статьи предполагает арест на срок до трех месяцев.

По версии следствия, экс-директор центра не обеспечила безопасность нескольких воспитанников. Обстоятельства преступления устанавливаются.