В Москве задержали мужчину, угнавшего автомобиль и попавшего на нем в ДТП

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне иномарки от ресторана в центре Москвы, на которой он впоследствии попал в ДТП. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России Красносельскому району задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении дорогостоящей иномаркой, - сказали в пресс-службе. - В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении".

Ранее в полицию обратилась 41-летняя москвичка, которая сообщила, что неизвестный мужчина в ходе ссоры в ресторане на Садовой-Спасской улице взял ее ключи от машины со стола, выбежал на улицу и уехал на иномарке. Затем в Московской области мужчина врезался в отбойник, бросил автомобиль и скрылся. Ущерб составил 3 млн рублей.

Машина изъята, возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".