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Адвокат Барышева сообщил, что следствие по уголовному делу экс-главы ЦСКА завершено

Военное следственное управление СК предъявило Михаилу Барышеву обвинение в окончательной редакции по уголовному делу о получении взяток на 23,5 млн рублей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Военное следственное управление Следственного комитета РФ предъявило обвинение в окончательной редакции бывшему начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву, арестованному в рамках уголовного дела о получении взяток на 23,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов Константин Андреев.

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"Следствие по делу моего подзащитного завершено. В настоящее время идет ознакомление с материалами уголовного дела, которые насчитывают около 100 томов", - сказал он.

По словам Андреева, в окончательной редакции Барышев обвиняется в четырех эпизодах получения взяток (ст. 290 УК РФ), покушении на побег (ч. 3 ст. 30, ст. 313 УК РФ), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ). "Михаил Барышев вину не признает с момента задержания и до предъявления обвинения в окончательной редакции. Его позиция неизменна", - отметил адвокат.

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