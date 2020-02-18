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Директора фирмы в Крыму подозревают в передаче квартир без отопления для сирот

В результате сделки по предоставлению керченским детям-сиротам некачественных квартир бюджет города потерял не менее 39 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Директора строительной фирмы в Республике Крым заподозрили в сдаче для детей-сирот 25 квартир, непригодных для жилья. Об этом во вторник сообщил сайт СК РФ.

"В Республике Крым директор строительной фирмы подозревается в мошенничестве и сбыте товара, не отвечающего требованиям безопасности, при выполнении контракта по предоставлению квартир для детей-сирот", - говорится в сообщении.

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По версии следствия, директор фирмы "Технопласт" передал в муниципальную собственность квартиры в новостройке на шоссе Героев Сталинграда в Керчи не отвечающие требованиям безопасности. После чего администрация Керчи перечислила деньги на счет фирмы. В результате сделки город потерял не менее 39 млн рублей.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении чиновника из управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Керчи. Ситуацию на контроль взял также региональный штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ), который собирается проверить каждую из 25 квартир. При этом в Госстройнадзоре Крыма подтвердили, что этот дом уже был сдан в эксплуатацию.

На сайте администрации Керчи 30 января появилось сообщение, что 25 воспитанникам детских домов города вручили ключи от квартир в новостройке по адресу шоссе Героев Сталинграда, 14а. Средства на приобретение жилья были выделены из федерального, республиканского и городского бюджетов. 9 февраля в крымских СМИ появились заявления детей-сирот, что они не могут вселиться в этот дом, поскольку в нем нет отопления.

 

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