Представитель бизнес-омбудсмена в группе при Генпрокуратуре потребовал закрыть дело Калви

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в межведомственной рабочей группе при прокуратуре Александр Хуруджи потребовал немедленного прекращения так называемого дела Майкла Калви.

"Сегодня межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей при Генпрокуратуре РФ рассмотрела обращение в интересах семи предпринимателей, обвиняемых по делу конфликта акционеров банка "Восточный". Члены группы приняли решение продолжить контроль за результатами расследования уголовного дела в отношении партнеров и сотрудников Baring Vostok", - сказал Хуруджи ТАСС.

"Я как общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, и представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова на этой рабочей группе, еще раз обратил внимание на то, что, по нашему мнению, это дело должно быть прекращено, так как это хозяйственный, корпоративный спор, и здесь не должно быть места уголовному преследованию", - подчеркнул Хуруджи.

Ранее Титов обращался к генпрокурору Игорю Краснову с предложением рассмотреть его доводы об изменении меры пресечения трем фигурантам дела Baring Vostok на несвязанные с лишением свободы. 12 февраля Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест трех фигурантов дела Baring Vostok - Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и Максима Владимирова.

По делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" проходят, помимо Калви, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров. Калви, Дельпаль, Кордичев и Цакунов содержатся под домашним арестом.