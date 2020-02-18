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Погибший от отравления угарным газом в Испании оказался владельцем сети аптек в Рязани

Ранее в коттедже в Дении обнаружили тела двоих россиян 1957 года рождения

РЯЗАНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор рязанской сети аптек "Фарма" Виктор Миронов и его партнер по бизнесу погибли в коттедже в испанском городе Дения (автономное сообщество Валенсия). Прощание запланировано на конец недели, сообщил ТАСС во вторник представитель семьи Миронова.

10 февраля в правоохранительные органы Испании поступил звонок об обнаружении двоих россиян 1957 года рождения в коттедже в Дении. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

"Виктор Миронов погиб вместе с партнером по бизнесу. Трагическая случайность - отравление угарным газом. Прощание, надеюсь, пройдет на этой неделе, ориентировочно пятница-суббота", - сообщил родственник погибшего.

"Фарма" одна из крупнейших аптечных сетей Рязанской области. По данным официальной группы "ВКонтакте", в сеть входят 36 аптек.

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