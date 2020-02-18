Прокурор 20 февраля попросит суд о наказании для участников "Нового величия"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Гособвинение 20 февраля попросит Люблинский суд Москвы о наказании, которое, по мнению прокуратуры, заслуживают семь фигурантов уголовного дела об экстремизме из молодежного сообщества "Новое величие". Об этом ТАСС сообщила адвокат одного из обвиняемых Светлана Сидоркина.

"Защита закончила представлять свои доказательства, все наши подзащитные допрошены. Прения сторон по делу назначены на 14:00 мск 20 февраля", - сказала защитник.

Как ожидается, на следующем заседании гособвинение попросит суд о наказании, которого заслуживают подсудимые, а сами фигуранты и их защитники выразят свое отношение по существу обвинений. Все стороны перечислят свои доводы, ссылаясь в том числе на доказательства, озвученные ранее участниками в ходе процесса.

Суть дела

Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" было возбуждено по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"). По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ. В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов (скрылся от следствия, объявлен в международный розыск, арестован заочно, дело в отношении него выделено в отдельное производство).

Ранее Люблинским судом был осужден другой участник движения Павел Ребровский, однако в судебном заседании в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на приговор он отказался от своих первоначальных признательных показаний, реальный срок наказания ему отменили, отпустили под подписку о невыезде и вернули уголовное дело на новое рассмотрение. Помимо него, в марте прошлого года был приговорен к 2 годам лишения свободы условно признавший вину и заключивший досудебное соглашение еще один фигурант дела об экстремизме Рустам Рустамов, который дал показания на всех участников "Нового величия".

Судебный процесс

Слушание уголовного дела об экстремизме началось в июне прошлого года. Сначала свои доказательства представила прокуратура, были допрошены эксперты, свидетели по делу, в том числе осужденные ранее Ребровский и Рустамов, а затем доказательства представила сторона защиты, были допрошены сами подсудимые.

В ходе заседаний был допрошен ключевой свидетель по делу - Руслан Д., по словам которого участники "Нового величия" планировали создать четкую структуру своего объединения, куда бы входили финансовый, агентурно-вербовочный отделы и отдел активного действия, который "должен был заниматься организацией не совсем законных акций", например несогласованных митингов. Кроме того, засекреченный свидетель отметил, что вместе с Костыленковым оплачивал аренду офиса для организации с помощью паспорта подставного лица. Адвокаты обвиняемых в свою очередь неоднократно заявляли, что считают Руслана Д. агентом правоохранительных органов, и требовали раскрыть его личность. Однако суд отклонил их просьбу.