Два гражданина Белоруссии погибли в драке в Ногинске

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Двое граждан Белоруссии, работавших на стройке в Ногинске, погибли в результате массовой драки, которая произошла в ночь на вторник. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В массовой драке в Ногинске погибли двое белорусских рабочих, один пострадал", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе подмосковного главка полиции добавили, что проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить виновных.

В свою очередь представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что возле строительных вагончиков на Горьковском шоссе в Ногинске обнаружены тела двух мужчин с травмами головы и туловища. "По факту убийства мужчин возбуждено уголовное дело. Следователями осматривается место происшествия, допрашиваются свидетели", - рассказала Врадий. Принимаются меры к установлению и задержанию лица, причастного к преступлению.

В новость были внесены изменения - (15:51 мск) - добавлен комментарий СК.