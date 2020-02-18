Гособвинение просит 3,5 года колонии для обвиняемого в нападении на росгвардейца Баршая

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Прокурор просит приговорить к 3,5 года колонии общего режима участника несанкционированной акции протеста 27 июля прошлого года в Москве Андрея Баршая, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент ТАСС из Мещанского суда Москвы, где проходит слушание дела.

"Баршай совершил ряд целенаправленных осознанных действий, направленных на причинение вреда сотруднику Росгвардии. Прошу признать Баршая виновным по ч. 1 статьи 318 УК РФ. С учетом положительных характеристик и состояния здоровья подсудимого, прошу назначить наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - огласила прокурор.

По версии СК, 27 июля 2019 года в ходе несогласованного митинга Баршай напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 20 человек, некоторым из них уже вынесены приговоры.