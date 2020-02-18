Генпрокуратура Абхазии не получила подтверждения о задержании в Москве экс-главы Сбербанка

СУХУМ, 18 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Абхазии не получила от российской стороны подтверждения о задержании в Москве бывшего председателя Сбербанка Абхазии Тимура Бганбы, разыскиваемого за превышение должностных полномочий. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте прокуратуры.

Ранее СМИ сообщали, что бывший глава Сбербанка Абхазии задержан 13 февраля в Москве на Петровском бульваре.

"Появившееся в средствах массовой информации сообщение о задержании Бганбы Тимура Сергеевича в г. Москва не нашло своего подтверждения", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Поясняется, что 17 февраля 2020 года следственное управление генпрокуратуры отменило постановление от 28 апреля 2019 года о приостановлении уголовного дела в отношении Бганбы, обвиняемого по статье 196 "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" УК Республики Абхазия. Основанием возобновления расследования уголовного дела, отмечает генпрокуратура, послужил факт нарушения процедуры объявления Бганбы в международный розыск, а также отсутствие в материалах уголовного дела данных об отправке в международный отдел генеральной прокуратуры РФ пакета документов, необходимых для задержания лица, находящегося на территории РФ. "В рамках возобновленного уголовного дела в генеральную прокуратуру РФ направлен пакет документов, необходимый для задержания Бганбы", - говорится в сообщении.

По данным генпрокуратуры, Бганба заочно обвиняется в том, что 29 декабря 2015 года, выполняя управленческие функции в коммерческой организации "Сбербанк Абхазии", являясь председателем правления данного банка, использовал свои полномочия вопреки законным интересам организации, заключил кредитный договор и выдал кредит в размере $1 959 096 ООО "Сухумский деревообрабатывающий завод "Апсны", которое заведомо для Бганбы было неспособно возвратить полученные деньги в установленный кредитным договором срок. Тем самым Сбербанку причинен вред, повлекший тяжкие последствия.

Третьего июля 2018 года в отношении Бганбы вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, 9 октября 2018 года Сухумским городским судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения его под стражу. "Одновременно с расследованием уголовного дела, следственным управлением генеральной прокуратуры Абхазии проводится проверка сообщения о преступлении по обращению председателя Сбербанка Абхазии (ОАО) Роберта Агрбы, поступившей в органы прокуратуры 17 января 2020 г. - по факту хищения денежных средств, отраженных на корреспондентских счетах Банка, открытых за пределами Абхазии на сумму 729 миллионов 479 тысяч рублей", - отмечается в сообщении на официальном сайте генпрокуратуры республики.