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Жительницу Кубани отправили на принудительное лечение за убийство четырехлетней дочери

Девочка умерла после того, как мать ударила ее ножом в шею

КРАСНОДАР, 18 февраля. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд направил на принудительное лечение жительницу Кубани, которая убила свою четырехлетнюю дочь. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда во вторник.

В 2019 году следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статье об убийстве. По версии следствия, в апреле в станице Гостагаевской под Анапой женщина вместе с четырехлетней дочерью была в гостях у знакомых. Обвиняемая вышла с дочерью из дома во двор и нанесла ребенку ранение в области шеи имевшимся при ней ножом. Девочка умерла, а ее мать вернулась домой и сообщила о содеянном знакомым.

"Проведенной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что она страдает хроническим психическим расстройством. Судом принято решение о направлении женщины на принудительное лечение в психиатрическую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении пресс-службы.

По заключению экспертизы, в момент совершения убийства женщина находилась в невменяемом состоянии.

Теги
РоссияКраснодарский край
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