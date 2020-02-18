Причиной массовой гибели рыбы в Ростове-на-Дону могло стать браконьерство

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Специалисты Росрыболовства рассматривают браконьерство в качестве возможной причины гибели рыбы в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Азово-Черноморского территориального управления (АЧТУ).

"Одной из основных версий специалисты АЧТУ предполагают браконьерство: незаконный вылов, не поместившуюся в судно рыбу нарушители могли просто выбросить в воду. На это указывает короткий участок [обнаружения рыбы] на отмели и особенности ее повреждения", - говорится в сообщении.

В территориальном управлении уточнили, что специалисты отобрали образцы воды и погибшей рыбы, которые направили для изучения в филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Сотрудники филиала ВНИРО подсчитывают нанесенный ущерб, инспекторы Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства проводят опрос рыбаков. По результатам работы будет принято решение о передаче данных в правоохранительные органы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщалось, что факт выброса мертвой рыбы зафиксировали на берегу реки Дон утром 18 февраля, информацию о гибели рыбы ТАСС подтвердили в Министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области. На основании данного факта сотрудники Нижнедонского отдела Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства проводят административную проверку.