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В Петербурге мошенники похитили у клиентов сотни тысяч евро под предлогом психотренингов

Полицейские провели обыски по адресам, где собирались клиенты общества "мистического толка"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге провели серию обысков в рамках расследования дела о мошенничестве под предлогом психологических тренингов. Об этом журналистам сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Пресечена деятельность организации эзотерического толка. По адресам, где собирались последователи общества, сотрудники полиции провели серию обысков. По версии полиции, у клиентов похищали сотни тысяч евро под предлогом психологических тренингов", - сказано в распространенном ГУ МВД сообщении.

Обыски прошли по адресам, где собирались клиенты общества "мистического толка". Деятельность организации в налоговом органе официально не зарегистрирована, клиентами сообщества, по данным полиции, на сегодняшний день являются около 30-40 человек. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным ГУ МВД, предполагаемая глава сообщества, имеющая двойное гражданство, в том числе Литвы, создала сообщество в 2006 году. Она организовала платные психологические консультации и тренинги, в процессе проведения которых необходимо профессиональное присутствие психолога или психотерапевта. Однако таких специалистов в этом сообществе не было.

В ходе расследования удалось выяснить, что учеником так называемого мистического ордена может стать человек только с высшим образованием, который должен приобрести у лидеров некий "защитный купол", цена которого может доходить до €20 тыс., подобные "защитные купола" также приобретаются клиентами групп, для защиты коммерческих организаций. Стоимость "услуги" доходит до €300 тыс. По версии следствия, к незаконной деятельности могут быть причастны восемь граждан, в том числе дети предполагаемого организатора, гендиректор концертного агентства и заведующая терапевтического отделения поликлиники, которая выписывала "рецепты на приобретение лекарственных препаратов, которые относятся к перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ".

В результате обысков изъяты предметы и документы, которые могут представлять интерес для следствия. По итогам мероприятий следствие планирует привлечь несколько человек в качестве подозреваемых.

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