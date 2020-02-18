ФСБ пресекла теракты, которые готовили подростки в образовательных учреждениях Керчи

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. ФСБ выявила в Керчи двух подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"ФСБ в городе Керчь Республики Крым пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях жителями города Керчь 2003 и 2004 годов рождения, являющимися сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года", - сообщили в ЦОС.
"По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные посредством сети интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания "пробных" взрывных устройств проводились на домашних животных", - добавили в ФСБ.
Как отметили в ЦОС ФСБ, "в ноябре 2018 года с одним из задержанных по факту размещения им в соцсетях одобрительных комментариев под статьями о совершенном преступлении проводились профилактические беседы, несмотря на это, в дальнейшем он вступил в интернет-сообщество неонацистов, одним из участников которого ранее являлся упомянутый Владислав Росляков".
ФСБ установило, что для совершения преступлений "они разработали планы вооруженных нападений, для чего приискали интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий", наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые группы смерти, в которых велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений.
"По факту подготовки террористических актов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 30 и 205 УК России", - сообщили в ЦОС. Одновременно в Курганской области проведены мероприятия в отношении подростка 2004 года рождения, связанного с ними через интернет и осведомленного о подготовке терактов. Он дал свидетельские показания.