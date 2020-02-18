ФСБ предотвратила 50 нападений подростков на школы и вузы с 2018 года

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. ФСБ выявила около 150 крупных молодежных экстремистских интернет-сообществ с порядка 50 тыс. участников и предотвратила 50 нападений на школы и вузы. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"С 2018 года по настоящее время Федеральной службой безопасности в глобальной сети выявлено порядка 150 крупных молодежных экстремистских интернет-сообществ численностью около 50 тыс. пользователей, - сообщили в ЦОС. - Только в указанный период ФСБ предотвращено свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения".

Также за эти два года пресечена деятельность, в том числе в уголовно-процессуальном порядке, более 260 пропагандистов экстремистской идеологии. "Совместно с органами внутренних дел профилактированы более 7 тыс. подростков, попавших под влияние деструктивных идей", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, нападения планировались социально неадаптированными подростками с выраженными либо скрытыми психическими заболеваниями. Также у подростков были конфликты со сверстниками, преподавателями и членами семьи. "При этом все они были участниками ориентированных на возрастную категорию 12-17 лет интернет-сообществ, пропагандирующих идеологию убийств", - сообщили в ЦОС. В ФСБ отметили, что масштабная пропаганда радикальной идеологии, в том числе в выявленных интернет-сообществах, рассчитанная на психологические возрастные особенности, формирует у подростков антиобщественные настроения и провоцирует их на жестокость.