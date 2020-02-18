{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФСБ предотвратила 50 нападений подростков на школы и вузы с 2018 года

Нападения планировались социально неадаптированными подростками с выраженными или скрытыми психическими заболеваниями, сообщили в Центре общественных связей ФСБ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. ФСБ выявила около 150 крупных молодежных экстремистских интернет-сообществ с порядка 50 тыс. участников и предотвратила 50 нападений на школы и вузы. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"С 2018 года по настоящее время Федеральной службой безопасности в глобальной сети выявлено порядка 150 крупных молодежных экстремистских интернет-сообществ численностью около 50 тыс. пользователей, - сообщили в ЦОС. - Только в указанный период ФСБ предотвращено свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения".

Также за эти два года пресечена деятельность, в том числе в уголовно-процессуальном порядке, более 260 пропагандистов экстремистской идеологии. "Совместно с органами внутренних дел профилактированы более 7 тыс. подростков, попавших под влияние деструктивных идей", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, нападения планировались социально неадаптированными подростками с выраженными либо скрытыми психическими заболеваниями. Также у подростков были конфликты со сверстниками, преподавателями и членами семьи. "При этом все они были участниками ориентированных на возрастную категорию 12-17 лет интернет-сообществ, пропагандирующих идеологию убийств", - сообщили в ЦОС. В ФСБ отметили, что масштабная пропаганда радикальной идеологии, в том числе в выявленных интернет-сообществах, рассчитанная на психологические возрастные особенности, формирует у подростков антиобщественные настроения и провоцирует их на жестокость.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Адвокаты всех фигурантов дела "Сети" обжаловали приговор
Ранее обвиняемых приговорили к срокам лишения свободы от шести до 18 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС