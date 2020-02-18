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Задержанный в Керчи подросток признался, что готовил теракт в школе

Он сообщил, что хотел ее взорвать

ТАСС, 18 февраля. Один из задержанных в Керчи подростков признался, что готовил взрыв в школе. Об этом он сообщает на видео, распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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Подросток уточнил, что речь идет о школе, которая находится возле заброшенного здания на железной дороге. Второй молодой человек на видео рассказывает, что они убивали котов и описывает способы убийства.

Во вторник в ЦОС ФСБ сообщили ТАСС, что в Керчи пресекли подготовку терактов в двух образовательных учреждениях. Ее осуществляли подростки 2003 и 2004 годов рождения, являющиеся последователями Владислава Рослякова. У задержанных дома изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, купленные через интернет, и компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания "пробных" взрывных устройств подростки проводили на домашних животных.

Как отметили в ЦОС ФСБ, "в ноябре 2018 года с одним из задержанных по факту размещения им в соцсетях одобрительных комментариев под статьями о совершенном преступлении проводились профилактические беседы, несмотря на это в дальнейшем он вступил в интернет-сообщество неонацистов, одним из участников которого ранее являлся упомянутый Владислав Росляков". ФСБ установила, что для совершения преступлений "они разработали планы вооруженных нападений, для чего приискали интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий", наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые группы смерти, в которых велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений.

По факту подготовки терактов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 30 и 205 УК России. Одновременно в Курганской области проведены мероприятия в отношении подростка 2004 года рождения, связанного с ними через интернет и осведомленного о подготовке терактов. У него получены свидетельские показания.

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