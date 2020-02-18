Адвокаты всех фигурантов дела "Сети" обжаловали приговор

ПЕНЗА, 18 февраля. /ТАСС/. Адвокаты всех осужденных по делу террористической организации "Сеть" в Пензе обжаловали приговор суда, во вторник апелляции подготовили защитники Андрея Чернова и Василия Куксова. Об этом адвокаты сообщили ТАСС.

10 февраля по делу "Сети" в Пензе были осуждены Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурский и Пчелинцев были признаны виновными в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальные - в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков. Пчелинцев был осужден на 18 лет колонии строгого режима, Шакурский - на 16 лет, Чернов - на 14 лет, Иванкин - на 13 лет, Кульков - на 10 лет, Куксов - на девять лет колонии общего режима, Сагынбаев - на шесть лет колонии общего режима.

"Мною уже подготовлена апелляционная жалоба", - сказал защитник Чернова Станислав Фоменко. По словам адвоката Александра Федулова, представляющего интересы Куксова, он также направил жалобу в апелляционную инстанцию.

Ранее апелляции на приговор направили адвокаты остальных пяти фигурантов дела.

Суд поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. По версии следствия, участники "Сети" разработали устав организации, проводили тренировки с использованием оружия, планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений для насильственного свержения государственного строя. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима. В настоящее время в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.