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Бывшего вице-премьера Чувашии осудили на 4,5 года колонии за злоупотребление полномочиями

Кроме того, Владимиру Аврелькину на три года запретили занимать государственные должности

ТАСС, 18 февраля. Суд приговорил бывшего заместителя председателя кабинета министров Республики Чувашия Владимира Аврелькина, который обвинялся в злоупотреблении служебными полномочиями и в пособничестве в мошенничестве, к 4,5 года колонии общего режима. Об этом сообщил ТАСС старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич.

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Аврелькин находился под стражей с декабря 2018 года. В январе 2019-го он был отстранен от должности, а 25 мая указом главы Чувашии, должность которого на тот момент занимал Михаил Игнатьев, снят с поста.

"Аврелькин получил 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Он также лишен права занимать государственные должности в течение трех лет", - сказал собеседник агентства.

Следственный отдел управления ФСБ России по Чувашии возбудил в отношении Аврелькина уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия"). По информации прокуратуры республики, основанием для возбуждения уголовного дела стали факты злоупотребления должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета. В мае в отношении бывшего зампредседателя кабмина Чувашии возбудили второе дело по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Пособничество в мошенничестве").

Теги
РоссияЧувашия
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