Бывшего вице-премьера Чувашии осудили на 4,5 года колонии за злоупотребление полномочиями

ТАСС, 18 февраля. Суд приговорил бывшего заместителя председателя кабинета министров Республики Чувашия Владимира Аврелькина, который обвинялся в злоупотреблении служебными полномочиями и в пособничестве в мошенничестве, к 4,5 года колонии общего режима. Об этом сообщил ТАСС старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич.

Аврелькин находился под стражей с декабря 2018 года. В январе 2019-го он был отстранен от должности, а 25 мая указом главы Чувашии, должность которого на тот момент занимал Михаил Игнатьев, снят с поста.

"Аврелькин получил 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Он также лишен права занимать государственные должности в течение трех лет", - сказал собеседник агентства.

Следственный отдел управления ФСБ России по Чувашии возбудил в отношении Аврелькина уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия"). По информации прокуратуры республики, основанием для возбуждения уголовного дела стали факты злоупотребления должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета. В мае в отношении бывшего зампредседателя кабмина Чувашии возбудили второе дело по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Пособничество в мошенничестве").