На Ямале педагог, чей воспитанник погиб на картодроме, отделался условным сроком

ТАСС, 18 февраля. Суд назначил педагогу центра внешкольной работы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), чей 10-летний воспитанник погиб во время катания на карте, наказание в виде года лишения свободы условно. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

Установлено, что педагог составил дополнительную общеразвивающую платную программу "Картинг для продвинутых" для увеличения дополнительных платных услуг в центре.

В ноябре 2019 года во время практических занятий сотрудник посадил в карт 10-летнего ученика. При этом у ребенка поверх верхней одежды был завязан шарф, концы которого висели на спине. В процессе движения концы шарфа попали в движущие механизмы открытых частей карта, затянув петлю на шее школьника. Мальчик умер от асфиксии.

"Несмотря на то, что проверка одежды детей входит в круг обычных профессиональных обязанностей педагога, осужденный не обратил внимания на шарф и не поправил на ребенке одежду. Кроме того, одним из условий реализации данной программы являлась необходимость наличия средств индивидуальной защиты для обеспечения безопасности водителя при управлении гоночным автомобилем (картом), состоящих из защитного мотошлема, костюма из плотной материи и перчаток. Однако сотрудники центра, понимая и осознавая, что без всей необходимой защитной экипировки осуществлять оказание подобных услуг запрещено, продолжали обучение несовершеннолетних в их повседневной одежде", - подчеркивают в ведомстве.