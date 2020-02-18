Студента МАИ Баршая приговорили к трем годам условно за нападение на росгвардейца 27 июля

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы во вторник приговорил студента МАИ Андрея Баршая к трем годам колонии условно за применение насилия в отношении бойца Росгвардии в ходе несанкционированной акции протеста 27 июля 2019 года в столице. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд приговорил Баршая к трем годам колонии условно", - огласила приговор судья Татьяна Изотова.

"Виновность [Баршая] у суда сомнений не вызывает. При этом суд считает возможным назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы", - добавила судья. Баршай освобожден в зале суда.

Ранее прокурор просил приговорить обвиняемого к 3,5 года лишения свободы.

Баршай признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии СК, 27 июля 2019 года в ходе несогласованного митинга он напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину. Потерпевший росгвардеец Козлов ранее в ходе заседания суда отметил, что не имеет к Баршаю особых претензий.

"Каждый имеет право на ошибку. Пусть решит суд", - сказал он.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 20 человек, большинству из них уже вынесены приговоры.