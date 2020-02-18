{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Студента МАИ Баршая приговорили к трем годам условно за нападение на росгвардейца 27 июля

Его освободили в зале суда
Андрей Баршай Александр Щербак/ТАСС
Описание
Андрей Баршай
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы во вторник приговорил студента МАИ Андрея Баршая к трем годам колонии условно за применение насилия в отношении бойца Росгвардии в ходе несанкционированной акции протеста 27 июля 2019 года в столице. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд приговорил Баршая к трем годам колонии условно", - огласила приговор судья Татьяна Изотова.

"Виновность [Баршая] у суда сомнений не вызывает. При этом суд считает возможным назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы", - добавила судья. Баршай освобожден в зале суда.

Ранее прокурор просил приговорить обвиняемого к 3,5 года лишения свободы.

Баршай признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии СК, 27 июля 2019 года в ходе несогласованного митинга он напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину. Потерпевший росгвардеец Козлов ранее в ходе заседания суда отметил, что не имеет к Баршаю особых претензий.

"Каждый имеет право на ошибку. Пусть решит суд", - сказал он.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 20 человек, большинству из них уже вынесены приговоры.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Житель Ленинградской области задержан за истязание дочери
В настоящее время она находится в больнице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС