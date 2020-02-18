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Бастрыкин взял на контроль расследование дела о подготовке терактов подростками в Керчи

Ранее стало известно, что сотрудники спецслужб пресекли деятельность двух местных подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о подготовке подростками терактов в учебных заведениях Керчи. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю принять к производству уголовное дело, возбужденное следственными органами УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении двоих молодых людей 2003 и 2004 годов рождения (ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Ход расследования уголовного дела поставлен главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России", - сказала Петренко.

Также Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки провести все необходимые следственные действия и установить причины и условия, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних.

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Во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили ТАСС, что в Керчи пресечена подготовка терактов в двух образовательных учреждениях, которую осуществляли местные жители 2003 года рождения и 2004 года рождения, являющиеся сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

У задержанных дома изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные через интернет, и компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания "пробных" взрывных устройств подростки проводили на домашних животных.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, "в ноябре 2018 года с одним из задержанных по факту размещения им в соцсетях одобрительных комментариев под статьями о совершенном преступлении проводились профилактические беседы, несмотря на это, в дальнейшем он вступил в интернет-сообщество неонацистов, одним из участников которого ранее являлся упомянутый Владислав Росляков". ФСБ установила, что для совершения преступлений "они разработали планы вооруженных нападений, для чего приискали интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий".

Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые группы смерти, в которых велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений. На видео, распространенном ФСБ, один из подростков признался в подготовке теракта в керченской школе. Второй подросток на видео рассказывает, что они убивали животных.

Одновременно в Курганской области проведены мероприятия в отношении подростка 2004 года рождения, связанного с ними через интернет и осведомленного о подготовке терактов. У него получены свидетельские показания.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияКрым
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