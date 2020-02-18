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Источник: два человека пострадали при столкновении пяти машин на МКАД

Авария произошла на 24-м км автодороги

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате столкновения пяти легковых автомобилей на 24-м км МКАД. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"В результате ДТП с участием пяти легковых автомобилей на 24-м км МКАД два человека получили легкие повреждения. В настоящий момент их осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник в пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что движение на внутренней стороне 24-го км МКАД затруднено из-за столкновения пяти машин. На месте происшествия, как отметили в управлении, работают сотрудники ГИБДД.

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Россия
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